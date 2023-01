Tientallen agenten zoeken in Tilburg naar meisje

In Tilburg zijn tientallen politiemensen op de been vanwege een zoektocht naar een meisje. Surveillanten gaan van deur tot deur om te vragen of mensen iets gezien hebben of meer weten. Ook is er een helikopter ingezet en wordt er online gezocht.

Gistermiddag maakte een getuige melding bij de politie over een meisje van 9 of 10 jaar oud, dat in een busje stapte. Ze zou Liana of Lyana heten. Het meisje is niet officieel opgegeven als vermist, maar de melder had er volgens de politie wel een vreemd gevoel bij.

Via Burgernet is gevraagd aan mensen uit te kijken naar een blauwe bestelbus met een wit/grijs logo.

Volgens de woordvoerder zijn er drie scenario's. Het kan zijn dat de melder het niet goed heeft gezien, maar ook dat het meisje bij een goede bekende is ingestapt. Een ander scenario waar rekening mee wordt gehouden is dat er wel iets mis is.