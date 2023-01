Kane schiet Tottenham met 266ste goal langs Fulham en is clubtopscorer aller tijden

Na nederlagen tegen Manchester City en Arsenal, heeft Tottenham Hotspur weer eens drie punten gepakt in de Premier League. In de Londense derby tegen Fulham was het Harry Kane die vlak voor rust de wedstrijd besliste.

Het was een bijzondere goal voor Kane. De clubicoon staat nu op 266 treffers voor de club, even veel als Jimmy Greaves. De 29-jarige Kane is nu samen met Greaves de topscorer aller tijden van Tottenham Hotspur.

Greaves vestigde het record in de jaren 60 van de vorige eeuw. Hij speelde negen jaar voor Tottenham Hotspur, waarin hij tot 379 wedstrijden kwam. Kane had 416 potjes nodig om hetzelfde doelpuntentotaal te bereiken.