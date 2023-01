Kosovo blijft kruitvat, maar zware druk op Servië kan leiden tot omslag

Het langlopende conflict tussen Servië en Kosovo is er nog niet definitief mee opgelost, maar zware druk van de EU en de VS op de Servische president Aleksandar Vucic brengt mogelijk toch beweging. Hij kan niet anders, zou je kunnen afleiden uit de toespraak die Vucic vanavond hield.

Vertegenwoordigers van EU en VS waren afgelopen weekend op bezoek in Belgrado, nadat ze eerder de Kosovaarse premier Kurti hadden bezocht in de hoofdstad van Kosovo, Pristina. De druk was extreem, klaagde Vucic in zijn toespraak. "Hier was geen sprake van een wortel en een stok; alleen van een stok", zei Vucic in zijn televisietoespraak.

Servië en Kosovo liggen al decennia met elkaar overhoop. Dat leidde in de jaren '98 en '99 van de vorige eeuw tot een guerrilla-oorlog waarmee de Albanese meerderheid in Kosovo afscheiding van Servië wilde bevechten. De toenmalige Servische president Milosevic probeerde de opstand met grof geweld te onderdrukken. Daar slaagde hij niet in, omdat de NAVO het Kosovo Bevrijdingsleger de helpende hand toestak met bombardementen op Servische doelen. In juni 1999 waren de troepen van Milosevic gedwongen zich uit Kosovo terug te trekken. In 2008 riepen de Albanezen in Kosovo de onafhankelijkheid uit.

Servië heeft die onafhankelijkheid nooit erkend. Dat heeft sindsdien tot tal van conflicten geleid, rellen, wegblokkades, sluiting van grenzen, dreigen met oorlog. Eind vorig jaar trokken zo'n beetje alle Kosovo-Serviërs zich terug uit openbare Kosovaarse instellingen als lokaal bestuur, rechtbanken en politie.