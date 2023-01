Honkbaltalent Prins (19) tekent bij MLB-team Seattle Mariners

Connor Prins heeft zijn handtekening gezet onder een profcontract bij MLB-club Seattle Mariners. "Spelen in de MLB is mijn droom en met dit contract ben ik echt een stap dichter bij die droom. Dat is supervet", zegt de 19-jarige pitcher uit Badhoevedorp.

Prins maakt de overstap van landskampioen Pirates uit Amsterdam. Hij stond in de belangstelling van liefst vijftien Amerikaanse collegeteams, maar toen Seattle Mariners zich meldde was de keuze snel gemaakt.

Een scout van de Mariners raakte onder de indruk van Prins toen hij een een training bezocht. "Een dag later zat ik met mijn familie en de scout om tafel om alles door te spreken. Ik heb gelijk 'ja' gezegd", aldus Prins op de website van de honkbalbond.

Opleidingsteam

Begin maart vertrekt Prins naar de Verenigde Staten. Niet naar Seattle, overigens, maar naar Arizona. "Ik sluit me aan bij de Arizona Summer League Mariners, het opleidingsteam dat uitkomt in de Rookie League. Van daaruit moet ik gaan doorgroeien."

"Hoe snel dat gaat, ligt volledig bij mij. Hoe beter ik speel, hoe sneller het gaat. Mijn doel is dan ook om elk jaar progressie te boeken. Qua honkbal - harder gooien, techniek verfijnen, aanpassingsvermogen - en qua fysiek - aankomen, sterker worden om de hoge intensiteit van spelen in de MLB aan te kunnen."