Microsoft investeert miljarden in bedrijf achter ChatGPT

Microsoft steekt de komende jaren tot wel 10 miljard dollar in het bedrijf OpenAI, de maker van onder meer het populaire ChatGPT. Met de investering kan OpenAI flink groeien en de capaciteit uitbreiden.

Het spraakmakende ChatGPT wint enorm aan populariteit. Met het gratis programma kunnen teksten worden gegenereerd die nauwelijks te onderscheiden zijn van door mensen geschreven teksten. Dat gebeurt op basis van kunstmatige intelligentie: het programma is zelflerend en wordt steeds beter in wat het doet, al zijn er fundamentele vragen over de betrouwbaarheid.

Met het beantwoorden van vragen kan het een belangrijke concurrent worden van zoekmachines zoals die van Google. Een ander programma van OpenAI is Dall-E, dat op verzoek afbeeldingen en 'kunst' genereert op basis van beelden die al op internet staan.

Microsoft investeerde in 2019 al een miljard dollar in het bedrijf uit San Francisco. Met de nieuwe kapitaalinjectie wil OpenAI, dat werd opgericht door vier techinvesteerders onder wie Elon Musk en Sam Altman, "onafhankelijk onderzoek blijven doen en veilige kunstmatige intelligentie ontwikkelen". Musk zit overigens niet meer in de directie van het bedrijf.

Belangrijk bedrijfsonderdeel

De investering maakt duidelijk dat Microsoft producten op basis van kunstmatige intelligentie als een belangrijk bedrijfsonderdeel voor de toekomst ziet. Het wil ChatGPT binnenkort toevoegen aan het eigen cloudplatform Azure. Het programma kan bovendien worden ingezet als aanvulling op de bekende Office-programma's als Word en Excel om de productiviteit van gebruikers te verhogen.

De vraag naar andere software van Microsoft neemt vanwege de verslechterde economische situatie af. De techgigant maakte vorige week nog bekend 10.000 medewerkers te ontslaan.