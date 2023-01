Everton in degradatienood ontslaat trainer Lampard vanwege slechte resultaten

Everton heeft trainer Frank Lampard vanwege de teleurstellende resultaten per direct ontslagen. De Engelsman was op een week na een jaar in dienst bij de club uit Liverpool, die hij afgelopen seizoen voor degradatie behoedde.

Everton boekte in oktober 2022 zijn laatste zege in de Premier League. Na de onderbreking vanwege het WK pakte de club uit Liverpool slechts één punt uit zes duels en is het naar de voorlaatste plaats gezakt in de competitie.