Populaire game World of Warcraft offline gehaald in China

De online multiplayer game World of Warcraft is sinds een paar uur niet meer beschikbaar in China. Het Amerikaanse bedrijf Activision Blizzard, dat het spel maakt, en de Chinese distributeur NetEase stoppen na veertien jaar met samenwerken.

Het is nog niet bekend of en wanneer Chinese gamers weer terechtkunnen in Azeroth, de fantasiewereld van World of Warcraft. Activision Blizzard heeft geen andere Chinese partner gevonden om mee samen te werken. Zo'n samenwerking is nodig om toegang te krijgen tot de Chinese markt.

Activision Blizzard deed eerder deze maand nog een voorstel aan NetEase om het oude contract met zes maanden te verlengen. Dat was zonder succes. NetEase, dat het op één na grootste spelbedrijf van China is, noemde het voorstel "commercieel onlogisch" en spreekt van "ongelijke en oneerlijke" voorwaarden van Activision Blizzard.

Reden voor het beëindigen van de samenwerking, is dat de bedrijven geen overeenstemming konden bereiken over de nieuwe contractvoorwaarden.