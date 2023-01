Iraanse Revolutionaire Garde nog niet op terreurlijst EU

Het Europees Parlement stemde vorige week voor een resolutie om de Iraanse Revolutionaire Garde op de terreurlijst te zetten. Het elitekorps, dat in Iran machtiger is dan het leger, treedt hard op tegen demonstranten in het land en heeft al meerdere betogers geëxecuteerd.

De Europese Unie merkt de Iraanse Revolutionaire Garde nog niet aan als terroristische organisatie. Dat is vandaag besloten in Brussel, waar wel een nieuw sanctiepakket tegen Iran werd aangenomen.

Het leger van Iran heeft een luchtmacht, een landmacht en een zeemacht. En toch hebben we het steeds over die andere organisatie: de Revolutionaire Garde. Wie zijn dat? - NOS

Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken zei na afloop van de bijeenkomst in Brussel dat Nederland graag had gewild dat de Revolutionaire Garde op de terreurlijst was gezet. Het is volgens hem niet waarschijnlijk dat er in Nederland een rechterlijke uitspraak komt waarmee de EU de organisatie alsnog op de lijst kan zetten.

"Ik kan niet zomaar het Openbaar Ministerie vragen dat te doen. Er moet iets op eigen grondgebied gebeurd zijn om de Revolutionaire Garde hier aan te klagen", aldus Hoekstra.

De minister hoopt met collega-lidstaten een andere oplossing te vinden. Er is volgens Hoekstra gevraagd om juridisch advies. "Zet snel iets op papier, we moeten kijken wat er wel kan. En doe het snel, want de tijd is niet aan de kant van de mensen in Iran."

Nieuwe sancties

De Europese Unie legde vandaag wel nieuwe sancties op aan onder meer de Iraanse minister van Sport en Jeugd, Hamid Sajjadi. De EU verdenkt hem van het onder druk zetten van Iraanse atleten om zich niet langer uit te spreken over de anti-regeringsprotesten in het land. Zo werd de Iraanse klimster Elnaz Rekabi korte tijd vermist nadat ze in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul zonder hoofddoek had deelgenomen aan de Aziatische kampioenschappen.

Sajjadi krijgt een inreisverbod voor de Europese Unie en eventuele banktegoeden en bezittingen in Europa worden bevroren.

Zulke sancties gaan ook gelden voor bepaalde leden van de Revolutionaire Garde, voor de ordepolitie en voor Iraanse technologiebedrijven waarvan producten zijn gebruikt om anti-regeringsprotesten de kop in te drukken. Het is het vierde sanctiepakket dat de EU aan Iran oplegt.