Nederland verlaat WK handbal met nederlaag tegen Servische reuzen

De Nederlandse handballers hebben hun eerste WK-deelname in 62 jaar niet met een positieve noot kunnen afsluiten. Het fysiek sterke Servië was in het laatste groepsduel in Katowice met 32-30 net iets beter.

Zowel Nederland als Servië had op voorhand al geen kans meer om de kwartfinales te halen. Duitsland en Noorwegen gaan als beste ploegen in de groep naar de laatste acht. Oranje besluit het WK als veertiende.

Bij een zege had Nederland, dat met een wildcard tot het WK werd toegelaten, zich mogelijk kunnen plaatsen voor het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen in Parijs. Via het EK van 2024 in Duitsland heeft Oranje nog wel de mogelijkheid om zich alsnog voor het eerst in de geschiedenis voor de Spelen te plaatsen.