Vluchtauto verdachte schietpartij Zwijndrecht gevonden

In de zoektocht naar de verdachte van de schietpartij in Zwijndrecht van afgelopen zaterdag is de auto gevonden waarin de verdachte vluchtte. Dat meldt de politie.

De politie vermoedt dat de voortvluchtige, de 49-jarige Minh Nghia Vuong, de auto heeft omgewisseld voor een grijze Skoda Octavia. Daarbij is ook het kenteken KV-121-F vrijgegeven. Aan mensen die de auto zien, vraagt de politie direct 112 te bellen en de verdachte niet zelf te benaderen.

Hij wordt verdacht van het neerschieten van zijn 38-jarige ex-partner en het doodschieten van haar 66-jarige moeder, afgelopen zaterdag op de parkeerplaats van een winkelcentrum in Zwijndrecht.

De politie verspreidde gisteren de naam en foto van de verdachte en noemt hem vlucht- en vuurwapengevaarlijk. Zijn signalement is ook internationaal verspreid.

'Zware crimineel'

Het gebeurt niet vaak dat iemand zo onder de aandacht van het publiek wordt gebracht. "Dit is een zeer ernstig misdrijf", legt opsporingsdeskundige en oud-politieman Marcel van de Ven uit. "Het is een zware crimineel, die heeft bewezen dat hij niet twijfelt om zijn vuurwapen te gebruiken. Hij vormt dus ook een gevaar voor de openbare orde en veiligheid."

Buurtbewoners zijn verbaasd dat de verdachte in hun omgeving woonde: