Blessure Gesink valt mee, renner traint alweer en mikt op rentree in maart

De blessure van Robert Gesink valt mee. De wielrenner van Jumbo-Visma denkt er zelfs aan om volgende week alweer op de fiets te stappen. De 36-jarige Gesink kwam tijdens de eerste etappe van de Town Down Under hard ten val. De artsen in Australië stelden vervolgens een bekkenbreuk vast, maar dat bleek niet de juiste diagnose. "Het gaat om een breuk van het schaambeen. Dus niet het bot waar je op zit. Normaal kan dit vanzelf herstellen en heb ik dus geen operatie nodig", verklaarde Gesink tegen de website Wielerflits.

