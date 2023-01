Erdogan: zonder respect voor Turkije hoeft Zweden niet te rekenen op lidmaatschap NAVO

Zweden kan niet rekenen op Turkse steun bij de aanvraag van lidmaatschap aan de NAVO als het Turkije en moslims niet respecteert. Dat heeft de Turkse president Erdogan gezegd na de koranverbranding in Stockholm van afgelopen weekend. "Degenen die zulke blasfemie voor onze ambassade toestaan, kunnen niet langer onze steun verwachten", zei Erdogan na een bijeenkomst van zijn kabinet.

De extreemrechtse Deens-Zweedse activist Rasmus Paludan verbrandde zaterdag een koran voor de Turkse ambassade in Stockholm, zoals hij vorig jaar ook al op diverse plekken in Zweden deed. De Zweedse politie had daarvoor toestemming gegeven, tot ongenoegen van Ankara. De Turkse regering besloot daarop het bezoek te annuleren van de Zweedse defensieminister Pal Jonson.

De Zweedse premier Ulf Kristersson heeft nog niet op Erdogans uitspraken van vandaag gereageerd. Wel deelde hij eergisteren een statement op Twitter waarin hij de vrijheid van meningsuiting een "fundamenteel onderdeel van democratie" noemt. "Maar wat legaal is, is niet per se gepast."

Levensgrote pop

De diplomatieke spanningen tussen de twee landen liepen eerder deze maand ook al op, toen demonstranten een levensgrote pop ondersteboven hingen aan een lantaarn in Stockholm. De pop moest Erdogan voorstellen, en werd door de Turkse regering gezien als provocatie. Kristersson noemde de actie een manier om de Zweedse NAVO-aanvraag te saboteren.

Zweden heeft samen met Finland het NAVO-lidmaatschap aangevraagd na de Russische invasie in Oekraïne. Alle leden van het militaire bondgenootschap moeten daarmee akkoord gaan. Alleen Turkije en Hongarije hebben nog niet ingestemd.

Volgens Turkije biedt Zweden onderdak aan onder meer leden van de militante Koerdische beweging PKK, waarmee Turkije al decennialang in conflict is. Turkije eist de uitlevering van deze mensen.