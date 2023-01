Veel minder pakjes te laat met Kerst en Sinterklaas

Pakketbezorgers en webwinkels hebben de afgelopen decembermaand veel meer pakjes op tijd bezorgd dan in de jaren ervoor. Rond Kerstmis kwam 4,6 procent van de pakketjes te laat bij de klant. In 2021 was dat nog bijna twee keer zo veel (8,7 procent).

Dat blijkt uit een jaarlijkse inventarisatie van onderzoeksbureau Q&A. Ook rond Sinterklaas waren de prestaties van de bezorgers beter dan eerder. 4 procent van de 2700 mensen die meededen aan de enquête van Q&A werd toen teleurgesteld. Het jaar daarvoor was dat nog 5 procent.

Over de oorzaken van de betere prestaties zegt John Terra van Q&A: "We vergelijken de cijfers natuurlijk met de covid-jaren, waarin online enorm groeide. Voorts hebben winkels en logistieke bedrijven fors geïnvesteerd in voldoende bezorgers. Wat ook een voordeel geweest zou kunnen zijn: dat Kerstmis afgelopen jaar in een weekend viel."

Een kwart van de geënquêteerden is overigens niet tevreden over de bezorging van de kerstkaarten. Zij denken of weten dat kerstkaarten veel te laat zijn bezorgd.

PostNL: 'Feestdagen goed doorgekomen'

PostNL zegt in een reactie dat het bedrijf goed door de feestdagenperiode is gekomen. "Er is langer doorgewerkt, en met meer mensen. Ook zijn extra vrachtwagens ingezet en waren er meer pakketbezorgers op pad", aldus een woordvoerder.

Het bedrijf zegt zich goed te hebben voorbereid: "En we leren daarbij ook van het jaar daarvoor. In 2021 hadden we te maken met corona, coronamaatregelen en een lockdown, wat zorgde voor extra drukte en ook een hoger ziekteverzuim. Die combinatie was natuurlijk uitdagend."

Eind februari volgen de vierdekwartaalcijfers, waarin PostNL meer zal zeggen over aantallen pakketten tijdens de feestdagen. Ook over de kerstpost doet PostNL dan mededelingen.