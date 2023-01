Paraskiër Kampschreur grijpt net naast WK-goud op Super G

Jeroen Kampschreur heeft bij de WK paraskiën in Spanje net naast het goud gegrepen op de Super G. De Nederlander eindigde op de piste van Espot 0,01 seconde achter de Japanner Taiiki Morii.

De Deen Jesper Pedersen legde beslag op de derde plaats. Pedersen was in 2022 bij de WK in Lillehammer nog de nummer twee, achter wereldkampioen Kampschreur, die zijn titel dit jaar dus is kwijtgeraakt.

Pedersen was in hetzelfde jaar op zijn beurt de grote man op de Paralympische Spelen in Peking met vier gouden medailles.