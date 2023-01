Opnieuw arrestatie voor moord op Peter R. de Vries

Het Openbaar Ministerie heeft een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag op Peter R. de Vries op 6 juli 2021.

De man is in Tilburg aangehouden en is vermoedelijk betrokken geweest bij de voorbereiding van de aanslag, zegt het OM. De verdachte, die de Nederlandse nationaliteit heeft, mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

Politie en justitie hebben het vermoeden dat de man deel uitmaakt van het "criminele samenwerkingsverband" dat zich heeft beziggehouden met de moord op De Vries, aldus het OM.

Acht verdachten

In totaal zijn er tot nu toe acht verdachten in de zaak, van wie er zeven vastzitten. Twee van hen, Delano G. (23) en Kamil E. (36), worden verdacht de moord te hebben uitgevoerd. Tegen hen is levenslang geëist.

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries werd anderhalf jaar geleden neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Hij overleed negen dagen later. De Vries zou zijn vermoord omdat hij de kroongetuige hielp in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi.

Nog geen uur na de aanslag werden Delano G. en Kamil E. aangehouden. Zij ontkennen de moord te hebben gepleegd.