Vijf rechts-extremistische Duitsers aangeklaagd voor hoogverraad om coupplan

Vijf Duitse rechts-extremisten zijn door het Duitse Openbaar Ministerie aangeklaagd voor hoogverraad. Volgens justitie waren de vier mannen en een vrouw van plan de minister van Volksgezondheid, Karl Lauterbach, te ontvoeren en een staatsgreep te plegen.

De zaak kwam in het voorjaar van vorig jaar naar buiten. Het Duitse OM heeft vandaag bekendgemaakt wat de officiële aanklacht tegen de vijf is. Ze worden ook verdacht van lidmaatschap van een terroristische organisatie.

'Klein, maar gevaarlijk'

De vijf zitten sinds april in hechtenis. De groep zou zichzelf tot doel hebben gesteld om "door middel van geweld burgeroorlogachtige toestanden in Duitsland teweeg te brengen", zo stelde de aanklager toen in een verklaring.

Het plan was minister Lauterbach te ontvoeren door zijn lijfwachten te doden. Na de arrestaties noemde de minister de groep "klein, maar zeer gevaarlijk". Tagesschau van de ARD meldde destijds dat de groep voor tienduizenden euro's aan wapens, mijnen en beschermingsmiddelen wilde inslaan.

In een bericht op Twitter bedankt Lauterbach vandaag alle rechercheurs voor hun werk. "Zij riskeren hun leven voor ons. Dit is een geweldige prestatie."