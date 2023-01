Zuid-Korea verrast Argentinië op WK hockey en is volgende opponent Nederland

Zuid-Korea is de volgende tegenstander van Nederland op het WK hockey in India. In de tussenronde was die ploeg verrassend te sterk voor Argentinië. Na een 5-5 gelijkspel namen de Aziaten de shoot-outs beter: 3-2.

Oranje was dankzij de groepswinst in de poulefase al zeker van een plek in de kwartfinales. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmée won in India van achtereenvolgens Maleisië (4-0), Nieuw-Zeeland (4-0) en Chili (14-0). Die laatste zege was de grootste overwinning ooit op een WK.

Zuid-Korea eindigde als derde in zijn groep. Er werd ruim verloren van België (5-0) en Duitsland (7-2). Tussendoor boekte de ploeg een krappe zege op Japan: 2-1.

Het duel tussen Nederland en Zuid-Korea wordt woensdag gespeeld in Bhubaneswar. In een eventuele halve finale wacht de winnaar van het treffen tussen titelverdediger België en Nieuw-Zeeland.

Aan de andere kant van het schema strijden Australië, Spanje, Engeland en Duitsland om een plek in de eindstrijd. Nederland jaagt op zijn eerste wereldtitel sinds 1998.