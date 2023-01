Yvonne Coldeweijer moet video Rachel Hazes verwijderen en rectificatie plaatsen

Yvonne Coldeweijer moet per direct een video over Rachel Hazes verwijderen en een rectificatie op haar sociale media plaatsen. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. De rechter noemt bepaalde uitlatingen over de weduwe van volkszanger André Hazes onnodig kwetsend en vindt dat de roddeljournalist haar beschuldigingen niet voldoende kan onderbouwen.

In november vorig jaar plaatste Coldeweijer enkele video's over Rachel Hazes en haar zoon André jr. In een ervan zei ze dat André met zijn moeder zou hebben gebroken omdat die "knettergek" is. Verder noemde ze Rachel Hazes manipulatief en "zeer narcistisch".

Hazes eiste dat Coldeweijer die video zou verwijderen. Die gaf hier in eerste instantie gehoor aan, maar zette de video enkele weken later opnieuw online met daarbij de toelichting dat ze de waarheid sprak en dat ze zich "niet laat intimideren".

Hazes kondigde vervolgens een kort geding aan, waarna Coldeweijer de volgers van haar juicekanaal Life of Yvonne opriep samen met haar "de strijd aan te gaan tegen de gecremeerde kroket".

Vrijheid van meningsuiting

In de uitspraak van het kort geding zei de rechter het recht op vrijheid van meningsuiting te hebben afgewogen tegen de verplichtingen en verantwoordelijkheden die aan dat recht verbonden zijn.

Ten eerste oordeelt de rechtbank dat de uitlatingen van Coldeweijer geen algemeen belang dienen, maar gaan om "zeer persoonlijke zaken". Daarnaast heeft Coldeweijer volgens de rechter niet voldoende kunnen aantonen dat haar beschuldigingen op feiten gebaseerd zijn. "Zij moet - mede gezien haar grote aantal volgers - aannemelijk maken dat ze serieuze aanwijzingen heeft voor haar beweringen. Daarin is zij niet geslaagd", aldus het vonnis.

Bovendien noemt de rechter verschillende uitingen van Coldeweijer, waaronder de term "gecremeerde kroket", onnodig grievend en beledigend. De privacybelangen van Hazes wegen volgens de rechter zwaarder dan de vrijheid van meningsuiting van Coldeweijer.

Verwijdering en rectificatie

De roddeljournalist moet de video waarin ze de beledigende uitspraken doet binnen 24 uur verwijderen en mag Rachel Hazes geen gecremeerde kroket meer noemen. Ook moet zij een rectificatie plaatsen op zowel haar Instagram-account als haar YouTube-kanaal.

Houdt Coldeweijer zich niet aan deze uitspraak, dan moet zij een dwangsom betalen aan Hazes die kan oplopen tot in totaal 100.000 euro.