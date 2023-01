24/7-zoektocht naar schutter Zwijndrecht: 'Hij is een gevaar voor de veiligheid'

De politie verspreidde gisteren de naam en foto van de verdachte. Ook staat hij internationaal gesignaleerd, waardoor hij niet via een grenspost het land uit kan. "Daarmee zorgen we dat iedereen naar hem uitkijkt. Het wordt lastig voor hem om zich op bepaalde plekken te verbergen", zegt de politie hierover.

Vuong wordt ervan verdacht dat hij zaterdag zijn ex-partner (38) en ex-schoonmoeder (66) neerschoot. De vrouw van 66 overleed ter plekke, het andere slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Volgens burgemeester Van der Loo van Zwijndrecht komt de verdachte uit Dordrecht . De laatste jaren woonde hij anoniem in de Rotterdamse wijk Ommoord.

De politie zal dag en nacht blijven zoeken naar de verdachte van de schietpartij in Zwijndrecht, de 49-jarige Minh Nghia Vuong, alias Lucky. Dat zegt opsporingsdeskundige Marcel van de Ven naar aanleiding van de oproep van het Openbaar Ministerie om naar de man uit te kijken.

Volgens De Telegraaf is Vuong pas sinds vier maanden af van toezicht van de reclassering. Hij was sinds juni 2020 op vrije voeten, na het uitzitten van een straf van zeven jaar voor het plannen en plegen van gewelddadige overvallen. Hij was al in 2001 in beeld bij politie en justitie, als lid van een criminele bende die juweliers overvalt, schrijft het AD .

Het gebeurt niet vaak dat iemand zo onder de aandacht van het publiek wordt gebracht. "Dit is een zeer ernstig misdrijf", zegt Van de Ven. "Het is een zware crimineel, die heeft bewezen dat hij niet twijfelt om zijn vuurwapen te gebruiken. Hij vormt dus ook een gevaar voor de openbare orde en veiligheid. Bovendien is het belangrijk om zo snel mogelijk zo veel mogelijk informatie te krijgen. Hoe langer eroverheen gaat, hoe meer tijd hij heeft om te vluchten."

Van de Ven verwacht dat ook het FAST-team wordt ingezet. Dat is een rechercheteam dat onder gezag staat van het OM en vooral veroordeelde zware criminelen opspoort. Het team probeert hun gangen na te gaan en een zwakke plek te vinden, zoals een telefoontje naar een familielid.

Alle tips natrekken

Het verzamelen van informatie door de politie gebeurt op allerlei manieren: via informanten, mensen in zijn omgeving, telefoongegevens, camerabeelden. En daarbij is de hulp van burgers van groot belang. "De mensen zijn verontwaardigd, ze zullen eerder, mogelijk anoniem, gaan bellen. Alle info zal worden nagelopen, alle tips worden heel serieus genomen. Die tips kunnen van iedereen komen. Daarom vragen ze er ook zo veel aandacht voor, ze willen alle mogelijkheden benutten."

Van de Ven verwacht niet dat het criminele milieu zich ermee zal bemoeien. "Maar twee vrouwen die in koelen bloede worden neergeschoten...ik hoop dat er iemand is die dit te ver vindt gaan en meldt waar de dader zit."