Een munteenheid van Brazilië en Argentinië samen: hoe kansrijk is dat?

Brazilië en Argentinië willen opnieuw een gezamenlijke munteenheid proberen. De voorbereidingen daarvoor zijn al begonnen, schrijven de presidenten van de twee landen op het Argentijnse medium Perfil.

De munt zou er onder meer voor moeten zorgen dat Brazilië en Argentinië minder afhankelijk worden van de Amerikaanse dollar. Maar hoe waarschijnlijk is het dan zo'n munteenheid er komt?

Minder kwetsbaar

De presidenten Lula en Fernández willen de regionale handel bevorderen. De huidige beperkingen bij de handel moeten volgens hen worden verholpen door "de regels te vereenvoudigen en te moderniseren, en het gebruik van lokale valuta's aan te moedigen", schrijven ze. Macro-econoom bij ING Bert Colijn snapt die gedachtengang wel. "Het zijn grote handelspartners van elkaar", zegt hij. "In die zin is het wel begrijpelijk dat ze samen willen optrekken."

Met de munteenheid, waarvoor Brazilië de naam 'sur' suggereert (Spaans voor 'zuid'), worden volgens de presidenten "de kosten van operaties en onze externe kwetsbaarheid verlaagd". Met andere woorden: de twee landen willen minder afhankelijk zijn van andere valuta. "De Amerikaanse dollar is het afgelopen jaar veel sterker geworden vergeleken met hun eigen valuta", zegt Colijn. "Daardoor worden hun schulden als het ware duurder. Dus ook daarom is het idee te begrijpen."

'Enorme klus'

In 2019 werd het idee van een gezamenlijke munt al eens besproken, maar de Braziliaanse centrale bank leek het destijds geen goed idee. Deze week ligt het plan opnieuw op tafel bij een top van de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten (Celac) in Buenos Aires, al is het geen officieel agendapunt.

De mogelijkheden worden volgens de landen in ieder geval opnieuw onderzocht. De Argentijnse minister Massa van Economische Zaken zegt dat er wordt gekeken naar "fiscale problemen, de grootte van economieën en de rol van de centrale bank".

"Dat wordt een enorme klus", zegt Colijn. "Je moet de twee economieën, die totaal verschillend zijn van elkaar en deels andere belangen hebben, gelijk gaan trekken. Bovendien heeft Argentinië op dit moment een gigantische inflatie en staat het onder toezicht van het Internationaal Monetair Fonds. Ik kan me voorstellen dat Brazilië daar nog niet de perfecte huwelijkspartner in ziet."

Ook Michiel Baud, directeur van het Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns-Amerika, heeft bedenkingen. "Argentinië heeft sowieso een kleinere economie. Daarom probeert vooral hun minister Massa het op de agenda te krijgen. Ik zie een gezamenlijke munteenheid niet gebeuren, ik zie het meer als een symbolisch gebaar om te laten zien dat ze weer willen werken aan een goede relatie met elkaar."

Uitbreiding munt

De net aangetreden Braziliaanse president Lula bezoekt de top morgen als onderdeel van zijn inaugurele bezoek aan Argentinië. Onder de vorige president Bolsonaro verliet Brazilië in 2019 de Celac, uit onvrede met de deelname van Cuba en Venezuela.

Lula en zijn Argentijnse ambtgenoot Fernández benadrukken ook de versterking van het Mercosur-handelsblok, dat Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay omvat. Ze staan erover open om hun gezamenlijke munteenheid in de toekomst ook open te stellen voor andere landen dan Brazilië en Argentinië.