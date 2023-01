Geen grote drie, maar grote twee in Hoogerheide: Van Anrooij rijdt WK bij beloften

Shirin van Anrooij heeft besloten bij de wereldkampioenschappen veldrijden uit te komen in de beloftenwedstrijd voor rensters tot 23 jaar. De 20-jarige Zeeuwse behoort dit jaar samen met haar leeftijdsgenoten Fem van Empel en Puck Pieterse wekelijks tot de uitblinkers bij de elite, Van Anrooij schreef al meerdere wedstrijden op haar naam.

Van Anrooij mag kiezen of ze in haar 'eigen' leeftijdscategorie uitkomt, of bij de eltie. In tegenstelling tot Van Empel en Pieterse, die allebei ook nog mee zouden mogen doen bij de beloften, start Van Anrooij in Hoogerheide dus bij de beloften.

Van Empel en Pieterse werden respectievelijk in 2021 en 2022 wereldkampioen in de categorie onder 23 jaar. Van Anrooij heeft die wereldtitel nog niet en zegt op de website van haar ploeg Baloise Trek Lions daarom nog "niet helemaal klaar" te zijn bij de beloften. "Er komen nog veel jaren aan waarin ik voor een podiumplaats bij de elite kan strijden, terwijl ik in Hoogerheide mijn periode als belofte mooi wil afsluiten."

Steun vrienden en familie

"In Hoogerheide ga ik nog een keer proberen alles te geven voor die mooie regenboogtrui. Ik blijf dus nog een jaartje 'U23', om vervolgens een plan te maken richting de komende jaren. Ik heb er lang over nagedacht en ben blij dat zowel mijn familie als mijn team deze beslissing ondersteunt. Er was geen foute keuze en dit geeft alleen maar extra motivatie voor de komende jaren."

De WK in Hoogerheide vinden plaats van 3 tot en met 5 februari.