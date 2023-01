'Belachelijk' Nederlands accent levert Tom Hanks Razzie-nominatie op

Hanks meet zichzelf in de film over het leven van Elvis een opvallend accent aan, dat Amerikaanse media na het uitkomen van de film beschreven als onder meer ' mysterieus Europees-Amerikaans ' en ' bizar '. Ook vielen sommige recensenten over de hoeveelheid make-up en de neus- en onderkinprothese waarmee de acteur in de rol van Parker kruipt.

De film over Elvis Presley kwam afgelopen mei uit. De biopic vertelt het levensverhaal van de King of Rock-'n-Roll vanuit het perspectief van Parker, die in 1909 in Breda werd geboren als Dries van Kuijk. Op zijn achttiende vertrok hij naar de Verenigde Staten, waar hij de rest van zijn leven woonde.

Het latex gezichtsmasker en de 'belachelijke' tongval van Tom Hanks in de film Elvis leveren hem in maart mogelijk een Golden Raspberry Award op, de satirische tegenhanger van de Oscars. De Amerikaanse acteur werd genomineerd vanwege zijn vertolking van Elvis' manager Tom Parker. Volgens de Razzie-organisatie is Hanks favoriet om de prijs te 'winnen'.

Volgens de Amerikaanse muziekjournaliste Alanna Nash, die een biografie over Parker heeft geschreven, sprak de muziekmanager in werkelijkheid heel anders. "Het klonk als een gek, zuidelijk dialect, en je wist alleen dat het Nederlands was als je naar de uitspraak van bepaalde medeklinkers luisterde."

Tom Hanks heeft zich in het openbaar niet uitgesproken over het accent waarmee hij in Elvis spreekt. Toen hem vorig jaar na de filmpremière in Cannes werd gevraagd in hoeverre de Nederlandse achtergrond van Parker een rol had gespeeld tijdens zijn voorbereiding op de rol, ging hij daar niet op in.

"Hanks omzeilde ieder gesprek over zijn accent en sprak in plaats daarvan uitvoerig over hoe hij meer over Elvis' beruchte manager had geleerd", schreef entertainmentwebsite Variety destijds.

Drie keer kans

Overigens is Hanks met zijn vertolking van Parker niet alleen genomineerd in de categorie Slechtste Bijrol, maar ook vanwege het Slechtste Samenspel tussen de Oscarwinnende acteur en zijn "latex gezichtsmasker (en belachelijke accent)". Ook maakt hij een derde keer kans op de anti-prijs voor zijn rol in een remake van Pinocchio.

De Razzies worden elk jaar uitgereikt aan de vooravond van de Oscars. Behalve Hanks zijn andere genomineerden in de categorie Slechtste Bijrol Xavier Samuel en Evan Williams, voor hun rollen in de film Blonde over Marilyn Monroe.

Andere kanshebbers zijn de film Morbius (vijf nominaties, onder meer Slechtste Film) en Jurassic World Dominion (drie, waaronder een voor actrice Bryce Dallas Howard). Ook zijn er twee nominaties voor komiek Pete Davidson (Slechtste Acteur en Bijrol).