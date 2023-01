Vanavond op tv: De Mos voor de rechter • Hoe serieus was de Duitse 'rollator-putsch'?

Corruptiezaak tegen De Mos van start

In Rotterdam is de strafzaak begonnen tegen de Haagse oud-wethouder Richard de Mos en zeven anderen. Ze worden verdacht van het vormen van criminele organisaties, ambtelijke corruptie en schending van het ambtsgeheim. Justitie denkt dat drie vastgoed- en twee horecaondernemers in ruil voor donaties aan de partij van De Mos een voorkeurspositie hebben gehad. Verslaggever Gert Janssen volgt de zaak en schuift aan in de studio.

Nieuwsuur kreeg het volledige strafdossier van de zaak al eerder in handen: