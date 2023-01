Scheepsramp Estonia niet veroorzaakt door explosie of aanvaring met duikboot

Daarna ontstonden speculaties dat het gat door een aanvaring was ontstaan of een ontplofte geheime militaire lading.

Het onderzoek volgt op de uitzending in 2020 van een tv-documentaire over de grootste Europese scheepsramp sinds de Tweede Wereldoorlog. Op videobeelden was een metersgroot gat te zien aan de stuurboordzijde van het wrak, dat nog altijd op de bodem van de Oostzee ligt.

Onderzoek naar de scheepsramp met de MS Estonia heeft geen nieuwe oorzaak opgeleverd. De veerboot zonk in 1994 door een defect aan de boegdeurvergrendeling en niet door een explosie of een aanvaring met een duikboot, zeggen nieuwe onderzoekers in een voorlopige conclusie.

De Estonia was in september 1994 in een storm onderweg van Tallinn naar Stockholm. Er waren 989 mensen aan boord.

"Silja Europa, dit is Estonia. Mayday, mayday... Silja Europa, dit is Estonia", klonk het om 01.22 uur. Doordat de vergrendeling niet werkte, drong zeewater de autodekken onder in het schip binnen.

Een half uur na de noodoproep verdween het schip van de radar. 852 mensen kwamen om, 137 mensen konden van reddingsboten worden opgepikt.

Gekanteld

In 1997 kwamen onderzoekers ook al tot de conclusie dat de ramp door een defecte vergrendeling moest zijn veroorzaakt.

Het gat in de romp ontstond waarschijnlijk door de botsing op de zeebodem, zeggen de nieuwe onderzoekers. Het gat is nu goed zichtbaar, doordat het wrak in de loop der jaren iets is gekanteld.

De NOS maakte in 2019 deze terugblik: