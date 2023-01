Koeman niet door met systeem Van Gaal: 'In principe terug naar 4-3-3'

Koeman prijst de beslissing van de KNVB om Nigel de Jong als directeur topvoetbal aan te stellen. "Eigenlijk is hij nu mijn baas. Nou ja, baas zal wel meevallen, want ik heb 'm ooit nog laten debuteren."

Het wil niet zeggen dat Koeman 5-3-2 geen interessant systeem vindt. "Ik heb het ook bij Barcelona gespeeld en dat ging uitstekend. Het gaat vaak ook om de invulling, of je hoog druk zet of inzakt."

In principe speelt Oranje vanaf nu dus weer 'gewoon' met vier verdedigers. "Wij hebben in mijn eerste periode vier oefenwedstrijden gespeeld met vijf verdedigers. Toen bleken we in de problemen te komen doordat we achterin een man overhadden, maar die elders tekortkwamen."

Koeman vierde in zijn eerste periode als bondscoach van het Nederlands elftal successen in een 4-3-3-systeem. Onder Louis van Gaal werd overgegaan naar een 5-3-2-formatie, waar ondanks een plek in de kwartfinale van het WK veel kritiek op was.

De twee spraken elkaar al uitgebreid, nog voordat De Jong officieel werd aangesteld. "Ik ben hem tegen gekomen op een golftoernooi in Marbella en daar vertelde hij ook waar hij mee bezig was bij de UEFA. Daarna hebben we elkaar nog meerdere malen gesproken."

Koeman kijkt ernaar uit, werken met zijn oud-pupil. "Nigel is iemand die zijn mening geeft. Dat ben ik ook en er mag ook discussie zijn. Ik ga uit van een prettige samenwerking."

Kleur in de staf

Koeman heeft zijn broer Erwin, Sipke Hulshoff en Patrick Lodewijks als assistenten meegenomen. Daar zit niemand van kleur tussen, werd op de persconferentie opgemerkt. Moest daarmee geen rekening worden gehouden in de samenstelling van de staf?

"Wat ik probeer is de beste staf creëren", zegt Koeman erover. "Dan kijk ik niet naar kleur of geen kleur; ik kijk naar kwaliteit. We denken binnen de KNVB allemaal na over zaken als vrouw-of van kleur-zijn binnen het voetbal, hoewel ik ook vind dat dit item in Nederland soms een tikkeltje wordt overdreven."

De eerste wedstrijd onder leiding van Koeman is op 24 maart in de EK-kwalificatie tegen Frankrijk. Oranje neemt het verder op tegen Ierland, Griekenland en Gibraltar. De nummers 1 en 2 van de poule plaatsen zich voor het EK van 2024, dat in de zomer in Duitsland plaatsvindt.

Ook liet Koeman weten ditmaal geen clausule in zijn contract te hebben staan: