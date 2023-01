Regime Burkina Faso eist vertrek Fransen binnen een maand

De relatie tussen Frankrijk en Burkina Faso is de afgelopen maanden verslechterd. Dat komt onder meer doordat hier in september een nieuw militair regime aan de macht kwam via een staatsgreep. Dat was de tweede coup in acht maanden. Het land wordt nu geregeerd door militairen onder leiding van kapitein Ibrahim Traoré.

"De Burkinese regering heeft afgelopen woensdag het akkoord opgezegd dat sinds 2018 de aanwezigheid van Franse strijdkrachten op haar grondgebied regelt", schrijft AIB. In het land in West-Afrika zijn nu vierhonderd Franse manschappen om te helpen in de strijd tegen jihadisten.

Burkina Faso heeft sinds 2015 te maken met geweld door extremisten die banden hebben met al-Qaida en IS. Het geweld heeft zich verspreid vanuit buurland Mali. De jihadisten houden gebied bezet in het noorden van het land.

Verder zegt Macron dat het belangrijk is om voorzichtig te zijn, aangezien Rusland zich mogelijk in de discussie mengt. Het aanhalen van de banden met Moskou staat sinds de laatste staatsgreep op de agenda in Burkina Faso. Afgelopen vrijdag was in de hoofdstad nog een grote anti-Franse demonstratie, waarbij Franse vlaggen werden verbrand en werd gezwaaid met Russische vlaggen.

President Macron zei gisteren dat hij wacht op "verduidelijkingen" van de Burkinese leider. Hij noemt de boodschap van Burkina Faso "verwarrend", omdat kapitein Traoré niet in de hoofdstad is.

Afrika-correspondent Saskia Houttuin:

"Het besluit om Franse troepen te laten vertrekken, heeft te maken met meerdere dingen: allereerst is er enorme onvrede in het land over hoe de strijd tegen terreur wordt gevoerd. Jihadisten krijgen steeds meer voet aan de grond. Daardoor is het land door de jaren heen enorm achteruit gegaan.

Onder de bevolking krijgt Frankrijk daar voor een deel de schuld van, want de Franse troepen zijn er niet in geslaagd om het tij te keren. Daarbij speelt populisme een hele belangrijke rol: onder de bevolking is Frankrijk, als oud-kolonisator, echt impopulair.

De grote vraag is welke gevolgen het vertrek van de Franse troepen voor de veiligheidssituatie heeft. Het gaat niet alleen om manschappen, maar ook om materiaal, trainingscapaciteit en kennis. Het militaire regime wil meer zelf doen en pro-actiever op terroristen jagen. Tot nu toe is dat nog niet zo'n succes gebleken, want het is op dit moment misschien nog wel gevaarlijker dan ooit in het land.

Voor Frankrijk en voor internationale troepen is Burkina Faso heel belangrijk. Het wordt ook wel gezien als het middelpunt van het terreurprobleem in de Sahel. Als je daar jihadisme wil bestrijden, kan je eigenlijk erg moeilijk om Burkina Faso heen.

Wat het besluit uiteindelijk zal betekenen, weten we nog niet. Maar als we kijken naar het totaalplaatje, zien we dat met het vertrek van de Fransen een groot gat valt in de regio."