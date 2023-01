Prinses Margriettunnel in A7 vanaf half februari weer gedeeltelijk open

De Prinses Margriettunnel in de A7 tussen Sneek en Joure gaat half februari weer deels open voor het verkeer. In elke richting zal één rijstrook beschikbaar zijn. In de tunnel gaat een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur gelden. Met het openstellen van een deel van de weg hoopt Rijkswaterstaat de verkeersdruk op lokale wegen te verminderen, meldt Omrop Fryslân. De A7 tussen Sneek en Joure ging in december 2022 dicht, omdat een segment van de tunnel door druk van grondwater omhoog kwam. Rijkswaterstaat stabiliseerde het omhoogkomende tunneldeel met 10.000 grote zandzakken. Het segment is daardoor zo goed als helemaal teruggezakt naar zijn oorspronkelijke positie. Vandaag is begonnen met het verplaatsen en weghalen van de zakken zand. Zo wordt ruimte vrijgemaakt voor het verkeer. Tot het probleem volledig is opgelost, blijft het nodig om het tunnelsegment te stabiliseren. Daarom worden stalen rijplaten en betonblokken in de middenberm en aan de zijkanten van de tunnel geplaatst.

Een schets van de nieuwe situatie - Van Hattum en Blankevoort

Door het afsluiten van de A7 weken veel weggebruikers uit naar de oude rijksweg, die parallel aan de snelweg loopt. Dat veroorzaakte veel overlast voor dorpen als Oppenhuizen en Uitwellingerga. Bovendien versleet de brug op die route versneld door het vele verkeer. Om de problemen tegen te gaan werden er op die route stoplichten geïnstalleerd voor overstekende fietsers en werd de maximumsnelheid teruggebracht naar 60 kilometer per uur. Ook mocht het wegverkeer alleen om en om over één strook van de brug, wat tot lange files leidde. De problemen werden dus veroorzaakt door grondwater. In deze video laten we zien wat er precies aan de hand is: