15 jaar cel geëist voor 'weerzinwekkend misbruik' door Limburgse oppasouders

Het Openbaar Ministerie heeft 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist in de zaak tegen het stel dat zeven meisjes seksueel misbruikte. Peter S. (59) en Nancy D. (54) deden zich voor als oppasouders en misbruikten gedurende anderhalf jaar meisjes in de leeftijd van 1 tot 6 jaar.

D. filmde het seksueel misbruik, S. keek via een videoverbinding mee. Het misbruik kwam aan het licht nadat een van de ouders via eigen camerabeelden had gezien hoe hun kind van 2 jaar werd misbruikt. Kort daarna werden D. en S. aangehouden.

De eis van 15 jaar geldt voor zowel Peter S. als Nancy D. voor het plegen van ontucht en het seksueel binnendringen van de kinderen. Ook moeten ze 30.000 euro schadevergoeding betalen en 5000 euro per kind voor het filmen van het misbruik.

Hartverscheurend en mensonterend

"Dit is een zaak waarvan je nekharen overeind gaan. Een weerzinwekkende zedenzaak die niet gruwelijker lijkt te kunnen", zei de officier van justitie vandaag.

Het OM ging uitgebreid in op de gruwelijkheid van de ontucht. "Hij gaat als professional al onder je huid zitten, laat staan als je slachtoffer bent", zei de officier. "De werkwijze was geraffineerd en berekenend. Hoe hard de kinderen ook huilen en hoe zeer de kinderen er ook onderuit proberen te komen."

De advocaten van de ouders spraken van hartverscheurende en mensonterende praktijken. "Alle superlatieven schieten tekort."