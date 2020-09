Aboutaleb: geen of minder publiek bij volgende corona-overtreding Feyenoord-fans

Volgens Aboutaleb doen de gemeente en de lokale veiligheidsregio alles om de naleving van de coronaregels te bevorderen en hij verwacht "eenzelfde instelling van Feyenoord". Hij geeft enkele suggesties voor stappen die de club kan nemen tegen fans die gisteren te weinig afstand hielden: het opleggen van een stadionverbod of een dringende oproep om in quarantaine te gaan.

Stadionverbod of quarantaine

Aboutaleb heeft Feyenoord nu al verplicht om vanaf de volgende thuiswedstrijd, komende zondag tegen ADO Den Haag, 25 extra stewards en beveiligers in te zetten. Dat komt boven op het aantal van 380 dat eerder was afgesproken. "Aan de 25 extra personen moet door Feyenoord specifiek de opdracht worden gegeven tot handhaving van de 1,5 meter afstand", meldt de gemeente Rotterdam.

Dat staat in een brief die Aboutaleb heeft geschreven aan Feyenoord. Gisteren stonden supporters bij de wedstrijd tegen FC Twente te roepen, zingen en juichen, terwijl dat volgens het coronaprotocol van de KNVB niet mag. Volgens Aboutaleb hebben de politie en de gemeente ook vastgesteld dat een deel van de fans zich niet hield aan de anderhalvemeterregel.

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb waarschuwt Feyenoord voor nieuwe overtredingen van de coronaregels door supporters. Als dat nogmaals gebeurt, komen er volgens hem consequenties voor het aantal toeschouwers dat in De Kuip wordt toegelaten. Bij ernstige overtredingen overweegt hij zelfs om helemaal geen fans meer toe te laten.

Uitbundige fans in Rotterdam en Eindhoven - NOS

Ook premier Rutte keurt het geschreeuw door supporters af. "Gewoon je bek houden als je er zit en naar de wedstrijd kijken", zei hij eerder op de dag tegen RTL Nieuws.

Later nuanceerde hij die uitlating. "Ik heb de beelden teruggezien en dat woord had ik niet moeten gebruiken. Ik had beter kunnen zeggen 'je mond dichthouden'."