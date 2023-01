Haagse oud-wethouder De Mos strijdbaar aan begin corruptiezaak: 'Zin an'

In Rotterdam is de strafzaak begonnen tegen de Haagse oud-wethouder Richard de Mos en zeven anderen. Ze worden verdacht van het vormen van twee criminele organisaties, ambtelijke corruptie en het schenden van het ambtsgeheim. Er zijn vijftien zittingsdagen voor uitgetrokken.

Justitie denkt dat drie vastgoed- en twee horecaondernemers uit Den Haag in ruil voor donaties van in totaal 113.000 euro aan de partij van De Mos een voorkeurspositie hebben gekregen. De ondernemers kregen informatie over toekomstige vastgoedprojecten en konden het gemeentelijk beleid beïnvloeden. Ook zouden ze twee nachtontheffingen voor horecazaken hebben ontvangen.

De Mos en zijn collega Rachid Gernaoui, die ook terechtstaat, kwamen vanochtend in een opvallende groen-gele limousine aan bij de rechtbank in Rotterdam. De Mos herhaalde dat hij "veel zin" had om te beginnen aan de zaak en dat de "weg naar het eerherstel" kon beginnen.

De aankomst van De Mos en Gernaoui in een limousine in de kleuren van hun partij: