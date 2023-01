5,5 jaar cel voor neef Ridouan Taghi: 'Sleutelrol in organisatie'

De neef en voormalige advocaat van Ridouan Taghi is tot een gevangenisstraf van vijf jaar en zes maanden veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat de 39-jarige Youssef T. een sleutelrol speelde in de criminele organisatie van zijn neef, die in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught gevangen zit.

T. heeft berichten van en aan Taghi doorgegeven, waardoor de criminele activiteiten van de organisatie konden doorgaan, aldus de rechtbank. Het OM had een celstraf van zeven jaar geëist. Hij is vrijgesproken van andere tenlastegelegde feiten.

Bij de uitspraak is T. niet aanwezig. Dat is in tegenstelling met wat hij eerder tegen de rechtbank heeft gezegd. T.'s advocaat kon niet zeggen waarom zijn cliënt verstek laat gaan.

'Meer dan boodschappenjongen'

Taghi is hoofdverdachte in het grootscheepse liquidatieproces Marengo. Zijn neef T. was lid van zijn advocatenteam en bezocht Taghi veelvuldig in de EBI, waar Taghi in afwachting van de uitspraak in zijn proces vastzit.

T. werd in oktober 2021 aangehouden, nadat duidelijk was geworden dat hij heimelijk berichten van en aan zijn neef doorgaf. T. was volgens het Openbaar Ministerie meer dan alleen boodschappenjongen. Hij zou onder meer aan de voorbereiding van een beoogde gewelddadige ontsnapping uit de EBI hebben meegedaan.

Volgens de rechtbank deed hij dat "op zeer geraffineerde wijze". Daarmee heeft hij niet alleen het vertrouwen van zijn beroepsgroep op grove wijze geschaad, maar ook het vertrouwen van de maatschappij in de advocatuur en de rechtstaat, aldus de rechtbank.

Niet meegetrokken

T. verklaarde zelf eerder dat hij "millimeter voor millimeter" werd meegetrokken in de criminele zaken van Taghi. "Je wordt ook deelgenoot gemaakt van bepaalde informatie, die je niet wilt weten, maar het wordt je wel medegedeeld".

Het OM gelooft dat niet. Uit de afgeluisterde communicatie zou blijken dat Taghi tegenover T. niet bang was om verzoeken van Taghi te weigeren. De rechtbank kon niet vaststellen of T. onder druk of dwang informatie doorspeelde, of dat hij dit uit vrije wil deed.