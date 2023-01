Roeblev na vreemde vijfsetter en netrollertje naar kwartfinales Australian Open

In een vreemde vijfsetter die iedere game weer een andere kant op leek te gaan, heeft Andrey Roeblev de Deen Holger Rune verslagen: 6-3, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 (9). Beide tennissers kregen meerdere matchpoints, de beslissing viel pas diep in de supertiebreak en het winnende punt rolde via de netband op de helft van Rune. Roeblev, de mondiale nummer zes, gaat door naar de kwartfinales van de Australian Open. De 19-jarige Rune, nummer tien van de wereld, gaat naar huis, na een partij die niemand leek te willen of kunnen winnen. Onrustige Rune Het zag er al zo goed uit voor Roeblev, nadat hij overtuigend de eerste set had gewonnen. Toen hij op een 2-1 voorsprong kwam en leek hij het in set vier te gaan afmaken. Rune liep te mekkeren, vooral tegen zichzelf, en bleef maar communiceren met zijn trainers op de tribune. Eind tweede set maakte Rune een gehaaste, onrustige indruk. Hij wilde de punten kort houden, zo leek het. Wegens een lichte blessure, bleek toen de dokter bij 1-1 in set drie de baan op kwam. Hij kneep wat in het dijbeen van de Deen, las de bloeddruk af en liet Rune zijn hoofd koelen met een ijszak. Als herboren keerde de tiener terug, toonde zich ineens energieker dan Roeblev en dwong een beslissende vijfde set af.

Rune in zijn partij tegen Roeblev - EPA

Vroeg in de vijfde set leek het helemaal mis te gaan voor Roeblev, die in zijn eerste servicegame op 1-0 gelijk drie breakkansen tegen kreeg. Maar tekenend voor de heen en weer schietende partij, pakte de Rus vijf punten op rij. In zijn volgende servicegame ging het wel mis: Rune brak hem voor een 3-1 voorsprong. Op 5-3 serveerde Rune voor een plek in de kwartfinales, maar ging het wéér mis: hij verloor de game op love. Rune begon opnieuw te gebaren naar zijn box, waarna Roeblev weer wat vrolijker ging kijken. Maar op 6-5 in games kreeg de Deen na plots weer wankelend optreden van Roeblev toch twee matchpoints. Die benutte hij niet en de Rus kwam terug tot 6-6.

Roeblev in actie tegen Rune - EPA

Na bijna 3,5 uur spelen ging een supertiebreak - wie als eerste tien punten maakt - beslissing brengen. Het leek opnieuw volstrekt duidelijk wie ging winnen, toen Rune in een oogwenk 5-0 voor stond. Maar niet geheel onverwacht kwam de Rus terug, tot 7-3, en pakte vervolgens zes punten op rij. Maar zijn twee matchpoints benutte Roeblev niet. Op 10-9 kreeg de partij dan toch een passend einde: de bal belandde na een voorhand van Roeblev bovenop de netrand, twijfelde welke kant hij op wilde vallen en koos voor de Deense helft. Daardoor treft Roeblev in de kwartfinales de winnaar van de partij tussen Novak Djokovic en de Australiër Alex de Minaur, die Zij komen later vandaag in actie. Amerikaans onderonsje Op hetzelfde moment was er in Melbourne nog een andere marathonpartij aan de gang, tussen de Amerikanen Ben Shelton en Jeffrey John Wolf. Na bijna vier uur plaatste de 20-jarige Shelton zich voor de volgende ronde: 6-7 (5), 6-2, 6-7 (4), 7-6 (4), 6-2. Bij de laatste acht treft Shelton de winnaar van het gevecht tussen de Spanjaard Roberto Bautista en Tommy Paul, die momenteel hun vierde ronde duel spelen.