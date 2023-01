Masterclass Djokovic, netrollertje helpt Roeblev aan kwartfinales Australian Open

Het was de vraag hoe het bovenbeen van Novak Djokovic het zou houden. Het antwoord bleek vrij kort: prima. De Serviër rekende in drie sets af met de thuisspelende Alex de Minaur en plaatst zich in jacht op zijn tiende titel op de Australian Open voor de kwartfinales: 6-2, 6-1, 6-2.

De hamstring van Djokovic werkt al weken niet mee en in zijn partij tegen Grigor Dimitrov kreeg hij opnieuw last. Met een ingebonden dij knokte hij zich naar de zege, maar na afloop was 'Djoko' sceptisch. "Mijn hamstring is totaal niet in orde. Ik bekijk het van dag tot dag."

Maandag voelde de hamstring blijkbaar goed genoeg, want de 22-jarige De Minaur had geen schijn van kans. Met uitstekend servicewerk, harde forehands en ogenschijnlijk zonder één zweetdruppel te verliezen, was het na ruim twee uur gedaan.

Vreemde vijfsetter en netrollertje

In de kwartfinales treft Djokovic de Rus Andrey Roeblev, die in een vreemde vijfsetter de Deen Holger Rune versloeg: 6-3, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 (9). Beide tennissers kregen meerdere matchpoints, de beslissing viel pas diep in de supertiebreak en het winnende punt rolde via de netband op de helft van Rune.