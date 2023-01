Ook mondiale nummer vier Garcia haalt kwartfinales Australian Open niet

Nummer vijf van de plaatsingslijst Aryna Sabalenka deed wel wat van haar plaats op de wereldranglijst werd verwacht, al was het geen eenvoudige opgave tegen de mondiale nummer tien Belinda Bencic. Binnen anderhalf uur was het klaar. Na een spannende eerste set (7-6), stelde set twee niet zo veel meer voor (6-2).

In de tweede set ging het lang gelijk op, maar toen Garcia bij een cruciale 4-4 stand in games haar service verloor, liet Linette de kans niet glippen.

De nummer één en twee van de plaatsingslijst op de Australian Open zaten al thuis. En nu is ook de nummer vier uitgeschakeld. De Franse Caroline Garcia verloor in twee sets van de Poolse Magda Linette: 7-6 (3), 6-4. Alleen de nummer drie en vijf van de wereld zitten nog in het toernooi.

Zo blijft de 'saaie' Sabalenka in 2023 nog steeds zonder setverlies in al haar acht partijen. De Belarussische tennisster dankt dat haar zegereeks, zegt ze, aan het feit dat ze haar emoties tegenwoordig beter onder controle heeft gekregen. In het verleden smeet ze nog wel eens met haar racket, schold ze na verloren punten en weigerde ze een tegenstander de hand te schudden.

17-jarige stunt niet nog eens

De Tsjechische Linda Fruhvirtova, met 17 jaar en 273 dagen was ze de jongste speelster in de vierde ronde, kon niet nog eens stunten in haar partij tegen Donna Vekic. Ze verloor met 6-2, 1-6, 6-3 van de Kroatische. Vekic krijgt een zware kluif, want zij treft in de kwartfinales Sabalenka

Een andere Tsjechische plaatste zich wel voor de kwartfinales: Karolina Pliskova hield weinig heel van Shuai Zhang. De Chinese top-25-speelster ging er met 6-0, 6-4 af. Pliskova treft Linette in de kwartfinales.