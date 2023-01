Wekdienst 23/1: Uitspraak in zaak neef Taghi • Koeman nieuwe bondscoach

Eerst het weer: het is vandaag op de meeste plaatsen grijs, de zon breekt alleen kort even door. Wel blijft het droog. Het wordt niet warmer dan 3 graden.

Natuurbranden zullen in Nederland steeds vaker onbeheersbaar worden , waarschuwen onderzoekers van onder meer het KNMI, de Wageningen University en Deltares. Doordat het klimaat opwarmt en droger wordt, neemt het risico op natuurbranden toe. Volgens de deskundigen kunnen de consequenties van dit soort branden al snel groot zijn, doordat Nederland erg dichtbevolkt is.

Ander nieuws uit de nacht:

Verdachte van dodelijke schietpartij in Californië dood gevonden in busje: Volgens de politie heeft de man zichzelf om het leven gebracht. De 72-jarige Huu Can Tran schoot zaterdagavond tien mensen dood in een dansgelegenheid vlak bij Los Angeles.

Stikstofoverschot in de landbouw afgenomen in 2021: Het gaat om het laagste stikstofoverschot sinds 2014. De belangrijkste oorzaak is een afname van stikstof in dierlijke mest. Daarnaast speelt een kleinere veestapel een rol.

Toename van orgaandonoren in 2022, naar hoogste aantal ooit: Vorig jaar hebben 285 mensen na hun overlijden organen afgestaan. De cijfers zijn daarmee terug op het niveau van voor de coronacrisis.

En dan nog even dit:

Martin Verfondern, een Nederlandse bioboer, werd in 2010 na een ruzie bij een verlaten dorp in Spanje doodgeschoten. Een buurjongen vermoordde hem. Een speelfilm over de misdaad trekt dertien jaar later volle zalen in het land. Weduwe Margo Pool woont nog altijd in het geïsoleerde gebied.