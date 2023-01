Boek te laat? Dan geen boete bij steeds meer bibliotheken

Een boek wekenlang vergeten in te leveren kost bij veel bibliotheken geen extra geld meer. Meer dan de helft van de bibliotheken in Nederland heeft het boetebedrag in een bepaalde vorm afgeschaft. Bij meer dan 30 procent van de bibliotheken betaal je helemaal geen boete meer.

Daarnaast laat ruim een kwart van de bibliotheken een deel van de leden geen boetes betalen, bijvoorbeeld kinderen of mensen met een plus-abonnement, blijkt uit een inventarisatie.

Bibliothecaris Mark Deckers verzamelde de cijfers. Hij volgt al jarenlang de opkomst van de boetevrije bibliotheken. "Boeken komen ook gewoon terug naar de bibliotheek als er geen boetes worden gegeven", zegt hij.

20 cent per dag

In 2014 startten de eerste bibliotheken met het afschaffen van de boetes. De afgelopen jaren kwamen daar steeds meer bij. Onder meer de bibliotheek in Zutphen stapte af van de boetes. Daar kostte het voorheen per dag 20 cent per boek dat te laat werd teruggebracht, met een maximum van 50 euro.

"Er zijn gezinnen, zeker hier in Zutphen, die het financieel niet makkelijk hebben. Die kregen soms te maken met hoge boetes, zeker als ze verschillende kinderen hebben die boeken te laat inleverden", zegt Barbara Deus van bibliotheekorganisatie BIJ de bieb.

"Soms kwamen ze niet meer om te voorkomen dat ze de boetes moesten betalen. Dat willen we niet, want we willen heel graag dat iedereen bij ons blijft langskomen."