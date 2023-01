Drie weken na hartstilstand ziet Hamlin Super Bowl-sprookje Bills eindigen

Alle seinen stonden op groen voor een prachtig einde van zijn tragische seizoen. Zelfs de sneeuw in Buffalo leek in het voordeel van de Bills. Maar de Bengals dachten daar anders over.

De Bengals wonnen met 27-10, plaatsen zich daarmee voor de laatste vier van de play-offs en blijven zo op koers voor het bereiken van de Super Bowl. Vorig jaar verloren de Bengals de Super Bowl van Los Angeles Rams.

Game of Thrones

Ze hadden het kunnen weten. Vooraf had Bengals-quarterback Joe Burrow zichzelf met een knipoog vergeleken met Jon Snow, de 'King of the North' uit de serie Game of Thrones.

Burrow omarmde de sneeuw van Buffalo en met twee touchdown-passes in het eerste kwart zorgde hij binnen de kortste keren voor een voorsprong van 14-0. De eerste was naar Ja'Marr Chase, de tweedejaarsreceiver die ook al met Burrow de beste was in het college-football bij Louisiana.