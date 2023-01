'Heel dapper van Berghuis, de media moeten beter nadenken over hun rol'

Dit artikel is een verslag van gesprekken in het opiniërende voetbalpraatprogramma Studio Voetbal. Onderaan dit artikel zijn video's terug te vinden van andere onderwerpen. Presentator Sjoerd van Ramshorst neemt met Pierre van Hooijdonk, Ibrahim Afellay, Rafael van der Vaart en Arno Vermeulen de voetbalweek door. Kijk de hele uitzending hier terug.

De terugkeer van Steven Berghuis in een volle Kuip hield de gemoederen bezig in de aanloop naar Feyenoord-Ajax (1-1). De stemming voor de immer beladen Klassieker was daardoor nog explosiever dan normaal. Wat Berghuis betreft, was het allemaal te veel, met bedreigingen aan zijn adres tot gevolg. Berghuis, die anderhalf jaar geleden de opvallende overstap maakte van Feyenoord naar Ajax, zette na de wedstrijd vraagtekens bij de rol van enkele media. "De media hebben het lekker aangewakkerd in allerlei berichtgeving", zei hij bij ESPN. "Ik heb verstandige mensen gehoord, onze trainer en de trainer van Feyenoord bijvoorbeeld, maar ook hele domme." Dapper "Heel dapper", zegt Arno Vermeulen in Studio Voetbal. "Wij vinden veel van die spelers, goed dat hij ook iets van de media vindt. Je moet het echt durven en zo goed kunnen onderbouwen als hij doet. Goed dat de media kijken naar hun rol. Dat ze beter moeten nadenken. Het gaat specifiek over het AD, maar het had ook een ander kunnen zijn."

In Studio Voetbal gaat het over het interview van Steven Berghuis na De Klassieker. Hij zette vraagtekens bij de rol van media in de aanloop naar het duel in De Kuip. - NOS

Berghuis doelde onder meer op de voorpagina van het sportkatern van het Algemeen Dagblad, waarin woorden als spreekkoren, schuimbekken, bus bekogelen en beetje opgefokt prijken bij een foto van de wat agressief ogende ex-Feyenoorder in een Ajax-shirt. Ook het advies van René van der Gijp aan Ajax in Vandaag Inside om Berghuis maar thuis te laten droeg volgens de Oranje-international bij aan stemmingmakerij. Evenals een tweet van RTL via het account van talkshow Jinek waarin gesteld werd dat het een Klassieker zou worden van "leven en dood". "Waarom moet je die bewoordingen nou gebruiken?", vroeg Berghuis zich af. "Denk even een beetje na over wat je zegt. Ik heb zelf geen Twitter en Facebook, maar krijg wel van alles doorgestuurd. Mijn oma stuurde vanmorgen nog een berichtje dat ze zo bezorgd is."

Algemeen Dagblad voorafgaand aan Klassieker - NOS