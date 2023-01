Verdachte van dodelijke schietpartij in Californië dood gevonden in busje

De verdachte van de dodelijke schietpartij in de buurt van Los Angeles waarbij zaterdagavond tien mensen om het leven kwamen, is dood gevonden. De man heeft zichzelf om het leven gebracht, heeft de politie gezegd op een persconferentie. Hij werd gevonden in een wit busje in Torrance, een stad ten zuiden van de internationale luchthaven van Los Angeles. Het busje werd gisteravond enige uren omsingeld en doorzocht door de politie. Volgens de politie hoorden agenten vanuit het busje een schot gekomen. De verdachte is de 72-jarige Huu Can Tran. Bij zijn lichaam werd ook een handvuurwapen gevonden. De autoriteiten denken niet dat er nog andere verdachten zijn. Over een motief is nog niets bekend. Chinees nieuwjaar De schutter opende zaterdagavond lokale tijd het vuur in een dansgelegenheid in Monterey Park, een voorstad van Los Angeles met een grote Aziatische gemeenschap. Vijf mannen en vijf vrouwen kwamen om het leven, tien mensen werden met verschillende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Zeven mensen liggen nog in het ziekenhuis. Op het moment van het schietincident waren duizenden mensen op straat vanwege het Chinees nieuwjaar. Volgens ooggetuigen was de dader gevlucht met een wit busje.

De verdachte wilde na zijn actie in Monterey Park ook slachtoffers maken in de nabijgelegen stad Alhambra. Daar trok hij een wapen in een club, maar bezoekers pakten dat wapen van hem af. Niemand raakte gewond. Volgens de politie was dat een semi-automatisch aanvalsgeweer dat in hoog tempo kogels kan afvuren, zonder te hoeven wisselen van magazijn. "Ik denk dat dit wapen hier in Californië niet legaal is", zei politiechef Robert Luna op de persconferentie.