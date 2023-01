Omsingeling verdacht busje na dodelijke schietpartij in VS voorbij

De Amerikaanse politie heeft in de zoektocht naar de man die zaterdagavond in de buurt van Los Angeles tien mensen doodschoot enige tijd een wit busje omsingeld. De omsingeling is inmiddels voorbij, zo meldt de politie. Het is niet duidelijk of er iets is aangetroffen.

De zoektocht rond het busje was in de plaats Torrance. Op beelden van lokale media leek het alsof iemand over het stuur van het voertuig hing. Of het gaat om de dader van de schietpartij is niet bekend, de politie heeft daar nog niets over gezegd.

Het voertuig werd omsingeld door zwaarbewapende agenten. Een agent sloeg daarbij een ruit in aan de passagierskant en opende de deur. Andere agenten doorzochten de laadruimte van de wagen.

Chinees nieuwjaar

Een schutter opende zaterdagavond lokale tijd het vuur in een dansgelegenheid in Monterey Park, een voorstad van Los Angeles met een grote Aziatische gemeenschap. Vijf mannen en vijf vrouwen kwamen om het leven, tien mensen werden met verschillende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Op het moment van het schietincident waren duizenden mensen op straat vanwege het Chinees nieuwjaar. Volgens ooggetuigen was de dader gevlucht met een wit busje.