Stikstofoverschot in de landbouw afgenomen in 2021

Het stikstofoverschot in de landbouw is in 2021 afgenomen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het overschot in deze sector is 5 procent minder dan in 2020. Het gaat om het laagste stikstofoverschot sinds 2014. Volgens het CBS verdween in 2021 290 miljoen kilo stikstof ongebruikt naar de lucht of in de bodem.

De belangrijkste oorzaak is een afname van stikstof in dierlijke mest. Ook zat er minder stikstof in gras voor koeien en daarnaast speelt een kleinere veestapel een rol. Zo waren er in 2021 minder varkens en kippen dan het jaar ervoor.

Bij melkveehouderijen bleef het aantal runderen ongeveer hetzelfde. De afname bij de melkveehouderijen komt door weersomstandigheden, zegt het CBS. Het weer zorgde in de jaren ervoor voor een hoger stikstofgehalte in ruwvoer, zoals gras en mais. Ook bleef er minder stikstof in de bodem achter door de teelt van aardappelen. De grootste bronnen van stikstof in de landbouw in 2021 waren krachtvoer en kunstmest.