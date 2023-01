Juventus sluit rampweekend af met hartverwarmende remise tegen Atalanta

In twee dagen van titelkandidaat naar middenmoter. Het overkwam Juventus, dat vrijdag zwaar gestraft werd door de Italiaanse voetbalbond met vijftien punten in mindering vanwege transferfraude en financiële malversaties. Daardoor zal de ploeg zakken van plek drie in de Serie A naar plek tien. En dan kreeg het zondagavond ook nog Atalanta Bergamo, dat in de laatste twee duels dertien keer scoorde, op bezoek. De levendige wedstrijd eindigde in een 3-3 gelijkspel. In de stand schoten beide ploegen niet heel veel op met het gelijkspel. Maar de fans van Juventus zullen toch met een iets beter gevoel het weekend hebben afgesloten. In beroep Overigens heeft Juventus nog een maand de tijd om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de voetbalbond. De club heeft al aangekondigd inderdaad in beroep te gaan. In de onderstaande ranglijst is de reglementaire puntenaftrek van Juventus nog niet doorgevoerd.

De stand in de Serie A zonder de reglementaire puntenaftrek (15) van Juventus. - NOS

Veel Juventus-fans hadden de buik vol van alle narigheid en dus waren er opvallend veel lege plekken in het stadion. Zij leken gelijk te krijgen toen Ademola Lookman al na vier minuten het doel vond voor Atalanta na een blunder van doelman Wojciech Szczesny. Di María blinkt uit In werkelijkheid speelde Juventus beter dan in de weken voor de uitspraak in de fraudezaak. Vooral Ángel Di María leek de vorm die hij toonde in de WK-finale tegen Frankrijk weer helemaal te pakken te hebben. Halverwege de eerste helft zorgde hij voor 1-1 van elf meter, nadat de VAR een overtreding had gezien van Éderson op Nicolò Fagioli. De Argentijn stond ook aan de basis van de schitterende 2-1 van Juventus. Met een subtiel hakje stuurde hij Fagioli in de diepte. De 21-jarige jongeling vond met een knappe voorzet Arek Milik, die de bal op prachtige wijze vanuit de lucht in de hoek plaatste.

Arek Milik, Ángel Di María en Niccolo Fagioli, de drie hoofdrolspelers bij de 2-1 van Juventus tegen Atalanta. - EPA

Na rust nam Atalanta, dat speelde zonder de geschorste Teun Koopmeiners, maar met Marten de Roon en Hans Hateboer, het initiatief weer over en binnen de kortste keren keek Juventus weer tegen een achterstand aan. Amper veertig seconden na rust werd de Deen Joakim Maehle door Lookman vrijgespeeld in de zestien en stond het weer 2-2. En kort daarna kopte de in Londen geboren Nigeriaans international Atalanta zelfs weer op voorsprong: 2-3.

Ademola Lookman was de grote man bij Atalanta in het duel met Juventus. - EPA