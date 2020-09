Is Pogacar met zijn waardes bovenmenselijk? 'Nee, maar wel een toptalent' - NOS

"Mijn waarden waren wereldkampioenschapswaarden, fantastisch. Maar daarom was ik ook des te meer verbaasd dat Pogacar 1 minuut en 20 seconden sneller was. Ik kan je vast vertellen: dat haal ik nooit." Tom Dumoulin zei nog net niet dat het buitenaards was, maar hij kon nauwelijks geloven dat Tadej Pogacar het zaterdag in de klimtijdrit op La Planche des Belles Filles presteerde een vermogen van bijna 6,5 watt per kilogram lichaamsgewicht te leveren. Met een lichaamsgewicht van 66 kilo komt dat neer op een vermogen van 429 watt. Een inspanning waarmee de nu 22-jarige Sloveen op superieure wijze de macht greep in de Ronde van Frankrijk. Zelfs onder topsporters is het vermogen dat Pogacar op de pedalen bracht uitzonderlijk, maar is het ook zo onbereikbaar als Dumoulin zegt? Die vraag leggen wij voor aan sportarts Guido Vroemen, die "al zo'n vijftien jaar met vermogenmeters bezig is". Maar eerst: wat zijn wattages eigenlijk? Vroemen: "Die zeggen iets over hoeveel energie je kunt leveren per tijdseenheid en dat wordt uitgedrukt in watt. Als je heel veel energie per seconde kunt leveren, kun je heel hard gaan. En dat is op een fiets extreem goed te meten." Bekijk de samenvatting van de klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles:

Samenvatting tijdrit: Pogacar stunt, rijdt Roglic uit het geel en wint de Tour - NOS

Pogacar, Sloveens kampioen tijdrijden, reed een wattage van bijna 6,5 per kg. Wat kun je daarover zeggen? "Je kunt stellen dat 6,4 watt per kilogram de grens is als je rekent naar 45 minuten tot een uur, maar dit was een stuk korter." (De klim aan het einde van de tijdrit was 5,9 kilometer, red.) "Dus je kunt iets harder. Naar 6,6 of zelfs 6,7 watt, denk ik. Die 6,5 van Pogacar was top, maar niet óver de top."

Naast sportarts is Guido Vroemen medisch bioloog, triatlontrainer en expert op het gebied van inspanningsfysiologie en bewegingsanalyses, waaronder de analyse van fietsposities. Hij heeft een eigen praktijk, het Sport Medisch Adviescentrum Midden Nederland, waar hij zich vooral richt op de begeleiding van duursporters. Vroemen heeft meerdere (olympische) topsporters onder zijn hoede en was als sportarts verbonden aan wielerploeg Roompot. Hij is tevens auteur van het boek Het geheim van wielrennen.

Dumoulin zat op 6,2 watt, net als op het WK tijdrijden. Dat was toen heel goed - hij werd er ook wereldkampioen mee - maar nu niet goed genoeg. "Ja, maar het is niet dezelfde rit. Het lijkt er wel op, met een vlakke aanloop en een steile klim. Maar die klim was nu toch anders. En nu was Tom anders voorbereid, denk ik, en ook meer vermoeid dan voor het WK." "Op dat WK was Dumoulin gebrand, dat was de dag waarop hij supergoed wilde zijn. En dat was-ie. Nu was hij ook wel gebrand op een heel goede tijd, maar hij was niet 100% fris. Als je 3% minder bent, verlies je zo 30 of 60 seconden." Dumoulin bleef op zijn tijdritfiets zitten, terwijl Pogacar tijdens de rit van fiets wisselde. Heeft dat invloed gehad? "Ja, ik denk het wel. Uiteindelijk zie je dat iemand die op zijn klimfiets gaat rijden, het tijdsverlies van een snelle wissel weer inhaalt en sneller wordt."

Tadej Pogacar tijdens de klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles - EPA