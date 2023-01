Koploper Barcelona boekt, zonder Frenkie de Jong, magere zege op Getafe

Getafe, de nummer zestien van Spanje, kreeg voor rust een aantal behoorlijke kansen tegen de slordig spelende Catalanen, die het moesten stellen zonder de geschorste aanvallers Robert Lewandowski en Ferran Torres. Borja Mayoral scoorde zelfs, maar er ging buitenspel aan vooraf. Later kwam hij een keer een voetlengte tekort om de bal binnen te glijden. Een kwartier voor tijd kopte hij ook nog in kansrijke positie naast.

Barcelona heeft aan de thuiswedstrijd tegen Getafe drie punten overgehouden. De koploper in de Primera División won in Camp Nou moeizaam met 1-0. Frenkie de Jong verbleef negentig minuten op de bank; vermoedelijk kreeg hij rust.

Het stond toen al 1-0 voor Barcelona dat ondanks het matige spel wel sterker was en ook veruit het meeste balbezit had. Dat leidde niet tot een reeks kansen, maar wel tot een treffer van Pedri, die na onnodig balverlies van Damian Suarez een voorzet van Raphinha tot doelpunt promoveerde.

Dembélé ontsnapt aan rood

Halverwege ontsnapte Ousmane Dembélé aan een rode kaart, toen hij bovenop de voet van Omar Alderete was gaan staan en slechts met geel bestraft werd. Kort voor tijd had Franck Kessie - die op de plek van De Jong speelde - na goed voorbereidend werk van diezelfde Dembélé voor 2-0 moeten zorgen, maar hij verzuimde een hoek te kiezen.

Dat had Barcelona nog lelijk kunnen opbreken. Routinier Sergio Busquets - hij speelde zijn 700ste officiële wedstrijd voor Blaugrana - verloor in de extra tijd Juanmi Latasa uit het oog, maar die kopte de bal recht in de handen van doelman Marc-André ter Stegen.

Barça hield daardoor voor de dertiende keer in zeventien competitiewedstrijden het doel schoon en het aantal tegentreffers beperkt tot nog altijd maar zes stuks.