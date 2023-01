Barcelona wint zonder De Jong van Getafe, Real met moeite langs Athletic

Achtervolger Real Madrid kwam later op de avond tot een 2-0 overwinning in de lastige uitwedstrijd tegen subtopper Athletic Club. Het gat tussen Barcelona en Real blijft daardoor drie punten.

Barcelona heeft aan de thuiswedstrijd tegen Getafe drie punten overgehouden. De koploper in La Liga won in Camp Nou moeizaam met 1-0. Frenkie de Jong verbleef negentig minuten op de bank; vermoedelijk kreeg hij rust.

Halverwege ontsnapte Ousmane Dembélé aan een rode kaart, toen hij bovenop de voet van Omar Alderete was gaan staan en slechts met geel bestraft werd. Kort voor tijd had Franck Kessie - die op de plek van De Jong speelde - na goed voorbereidend werk van diezelfde Dembélé voor 2-0 moeten zorgen, maar hij verzuimde een hoek te kiezen.

Borja Mayoral scoorde zelfs, maar er ging buitenspel aan vooraf. Later kwam hij een keer een voetlengte tekort om de bal binnen te glijden. Een kwartier voor tijd kopte hij ook nog in kansrijke positie naast.

Dat had Barcelona nog lelijk kunnen opbreken. Routinier Sergio Busquets - hij speelde zijn 700ste officiële wedstrijd voor Blaugrana - verloor in de extra tijd Juanmi Latasa uit het oog, maar die kopte de bal recht in de handen van doelman Marc-André ter Stegen.

Barça hield daardoor voor de dertiende keer in zeventien competitiewedstrijden het doel schoon en het aantal tegentreffers beperkt tot nog altijd maar zes stuks.

Benzema en Kroos goud waard voor Real

Real Madrid won later op de avond met evenveel moeite de lastige uitwedstrijd tegen Athletic Club - het werd 0-2 in een afgeladen San Mamés in Bilbao - en bracht de achterstand op Barcelona weer terug tot drie punten.

Athletic, dat de plekken die recht geven op Champions League-voetbal nog altijd in zicht heeft, begon energiek aan het duel. Real-sluitpost Thibaut Courtois moest zich strekken om een kopbal van Aitor Paredes onschadelijk te maken en Nico Williams poortte Eduardo Camavinga alvorens rakelings naast te vuren.

Real was nog maar amper in het stuk voorgekomen, toen halverwege de eerste helft de bal toch ineens achter Unai Simón lag. Marco Asensio kopte een voorzet terug richting Karim Benzema, maar de bal kwam iets achter de Fransman naar beneden. Dat weerhield de winnaar van de Ballon d'Or 2022 er niet van de bal toch nog vol op de pantoffel te nemen: 0-1.