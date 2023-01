Duitse minister: we houden Polen niet tegen als ze tanks naar Oekraïne sturen

Als Polen gevechtstanks van Duitse makelij naar Oekraïne stuurt, zal Duitsland dat niet tegenhouden. Dat heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Baerbock gezegd tegen de Franse zender LCI. Het interview komt na een gezamenlijke top van Duitsland en Frankrijk in Parijs. Het voltallige Duitse kabinet was naar de Franse hoofdstad afgereisd om de banden aan te halen. Ook parlementsleden uit beide landen waren aanwezig. Wat Baerbocks uitspraken praktisch zullen betekenen, is nog niet duidelijk. Kiev vraagt al langere tijd om aanvalstanks omdat het hoopt de Russen daarmee terug te kunnen dringen. Polen en Finland hebben eerder al gezegd de zogeheten Leopard 2-tanks te willen leveren. Ook de Baltische staten riepen Duitsland op groen licht te geven. Omdat de gevechtstanks van Duitse makelij zijn, moet Berlijn namelijk toestemming geven. In gesprek met LCI zei Baerbock: "De vraag is nog niet gesteld, maar als dat gebeurt zullen we niet in de weg staan."

L’Allemagne franchit un seuil inédit sur @LCI par la voix de la ministre A.Baerbock. Elle «ne s’opposerait pas» si la Pologne envoie les Léopards.

-J'ai bien entendu, vous avez dit, si les Polonais l'envoient, vous ne vous y opposeriez pas?

-A.Baerbock: Vous m'avez bien compris. pic.twitter.com/HGykBGhocL — Darius Rochebin (@DariusRochebin) January 22, 2023

Uit vrees voor verdere escalatie van de oorlog is Duitsland terughoudend met het leveren van zwaarder materieel, dat ook voor de aanval gebruikt kan worden. Ook Frankrijk heeft zich tot dusver terughoudend opgesteld. In Parijs deed bondskanselier Scholz vandaag geen toezeggingen. Hij stelde alleen dat alle wapenleveranties met bondgenoten gecoördineerd zullen worden. De Franse president Macron zei wel dat hij niet uitsluit dat zijn land binnenkort Leclerc-tanks naar Oekraïne zal sturen.

Bondskanselier Scholz en president Macron - AFP

Op de zestigste 'verjaardag' van het Frans-Duitse vriendschapsverdrag spraken beide landen hun steun aan Oekraïne uit. In een gezamenlijke verklaring na afloop lieten ze weten dat Oekraïne op hun "niet-aflatende steun" kan rekenen. Ook zegden de bondgenoten toe dat zij zich "zo lang als nodig is" achter Kiev zullen scharen. De grootmachten zaten recentelijk niet op een lijn wat betreft belangrijke Europese thema's. Het ging bijvoorbeeld om het Europees prijsplafond voor gas en om wapen- en materieelzendingen naar Oekraïne. De ministerraad stond oorspronkelijk gepland voor oktober vorig jaar maar werd uitgesteld vanwege meningsverschillen tussen de landen over de aanpak van de energiecrisis en Oekraïne. De viering in de Franse hoofdstad dit weekend was dan ook bedoeld als gelegenheid voor de landen om nader tot elkaar te komen. In de aanloop naar de top benadrukten Scholz en Macron met name de onderlinge eensgezindheid. De viering in Parijs dit weekend was ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van het Verdrag van het Elysée, dat in 1963 door beide landen werd ondertekend. Het verdrag dient tot op de dag van vandaag als bouwsteen voor meer Europese samenwerking.