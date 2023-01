Van der Poel schudt rugzorgen af en klopt Van Aert in pijlsnelle cross Benidorm

Mathieu van der Poel heeft na een bloedstollende en pijlsnelle wereldbekerveldrit in Benidorm zijn grote rivaal Wout van Aert geklopt. De twee lieten elkaar geen centimeter toe, maakten er een fantastisch gevecht van die pas beslist werd in de laatste meters. Van der Poel spoelde zo de twijfels vanwege zijn rugproblemen weg en lijkt klaar voor het WK in zijn Hoogerheide over twee weken. "Het was een best gevaarlijk parcours en ik denk niet dat we sneller hadden gekund dan we deden", zei de zichtbaar opgeluchte Van der Poel na afloop. "Ik kon weer diep gaan vandaag en dat was nodig om te winnen."

Na de sneeuw, regen en modder van de afgelopen weken stond de dertiende en voorlaatste wereldbekerwedstrijd in het teken van het zand en de zon van de Spaanse badplaats Benidorm. Ook moest er behoorlijk geklommen worden, want in totaal moesten de renners meer dan 300 hoogtemeters verstouwen. Een atypische cross in aanloop naar het WK in Hoogerheide over twee weken, maar toch werd deze veldrit aangegrepen door de groten in de sport om de benen te testen. Voorbereiding Voor Van der Poel was het zijn eerste veldrit sinds Zonhoven op 8 januari, toen hij gekweld door rugpijn zijn rivalen van zich zag wegrijden. Sindsdien heeft Van der Poel in Spanje getraind. "De pauze en trainingsstage heeft mijn rug deugd gedaan", sprak hij vooraf. "Ik hoop vandaag zonder problemen aan de finish te komen. Dat is het belangrijkste." Wout van Aert had zo zijn eigen twijfels. Hij stond zijn Belgische kampioenstrui vrijwillig af om zich tijdens een trainingsstage van de wegploeg voor te bereiden op de voorjaarsklassiekers. "Vandaag wordt een groot vraagteken, vooral op technisch gebied. Ik heb twee weken lang mijn crossfiets niet aangeraakt. Op een atypisch parcours opent dat de deur voor verrassingen."

Mathieu van der Poel zet een eerste keer aan op het zand in Benidorm. - NOS

Een ingecalculeerde verrassing zou Tom Pidcock zijn, die speciaal vanuit Mallorca was overgevlogen om in Benidorm te crossen. De man uit Leeds heeft al laten weten dat hij zijn regenboogtrui niet zal verdedigen in Hoogerheide. In Benidorm vond hij echter een parcours naar zijn hart, net zo snel als vorig jaar in Fayetteville toen hij onbedreigd naar de wereldtitel snelde. Van der Poel snel weg Van der Poel sprintte weg vanuit de start en zette met name Van Aert - die even werd opgehouden door Lars van der Haar die uit zijn pedaal schoot - meteen onder druk. Daarna nam Pidcock het heft in handen, maar bij het ingaan van de vierde ronde ging Van der Poel er met een fenomenale zandpassage en een verschroeiende versnelling op de harde ondergrond vandoor. Een man wist het gat te dichten, ogenschijnlijk moeiteloos: Van Aert. Heel even sloot ook Eli Iserbyt nog aan, maar dat was van korte duur. Pidcock was intussen in geen velden of wegen nog te bekennen en dus maakte het massaal afgereisde publiek zich op voor een klassiek duel tussen de eeuwige rivalen.

Mathieu van der Poel slipt weg achter de ontketende Wout van Aert. - NOS

Frequente volgers van het veldrijden weten echter dat het halverwege zelden gespeeld is, want even voorbij de helft van de wedstrijd drukten Van der Poel en Van Aert even het tempo en zo kwamen Iserbyt, Pidcock en Sweeck ook opeens weer terug. Na een versnelling van Van Aert wapperde dat drietal er toch weer af en Van der Poel zal tot zijn genoegen hebben geconstateerd dat zijn rug sterk genoeg was om die krachtsinspanning te beantwoorden. Van der Poel nestelde zich daarna in het wiel van Van Aert en weer lieten ze de concurrentie terugkomen, in dit geval de leider in de wereldbeker, Sweeck. In de slotronde maakten de twee rivalen er een tactisch steekspel van, met Sweeck en zelfs Iserbyt op het vinkentouw. Van der Poel moest vooral op de klim op de tanden bijten om in het wiel van Van Aert te blijven, maar gaf geen centimeter toe. En in de technische finishpassage zette hij zich op kop en gaf zijn rivaal geen kans om langszij te komen.