Weghorst en Ten Hag buigen voor Arsenal, Haaland wijst City de weg met hattrick

Met een doelpunt vlak voor tijd heeft Arsenal, de koploper in de Premier League, de thuiswedstrijd tegen Manchester United gewonnen. Na een 0-1 achterstand werd het uiteindelijk 3-2 tegen de ploeg van Erik ten Hag, die voor Wout Weghorst een basisplaats had gereserveerd maar het zonder de geschorste Casemiro moest stellen. Manchester City, de nummer twee op de ranglijst, boekte eerder op de dag een uiteindelijk overtuigende 3-0 thuiszege op Wolverhampton Wanderers. Met dank aan 'fenomeen' Erling Haaland, die zijn vierde hattrick van het seizoen liet aantekenen.

Afbeelding ter illustratie - NOS

Marcus Rashford liet al snel zien de man in vorm te zijn bij United. Arsenal verspeelde de bal op eigen helft, waarna de Engelse international eerst Thomas Partey omspeelde en daarna met een harde schuiver in de hoek Aaron Ramsdale het nakijken gaf. De thuisploeg antwoordde al snel. Een mooie aanval eindigde met een voorzet van Granit Xhaka, waarna de voor Aaron Wan-Bissaka gekropen Eddie Nketiah bij de tweede paal binnenkopte: 1-1. Arsenal domineert Arsenal bleef het duel domineren, maar dat resulteerde niet meer tot grote kansen. Aan de andere kant moest Ramsdale nog wel in actie komen bij een schot van Scott McTominay. Bukayo Saka was voor rust betrokken bij het balverlies waaruit de 0-1 viel, maar onderscheidde zich in de 53ste minuut in positieve zin met een poeier die in de uiterste hoek binnensloeg en Arsenal aan de voorsprong hielp. United liet zich niet ontmoedigen en Ramsdale moest eraan te pas komen om Rashford van een tweede doelpunt te houden.

Bukayo Saka viert zijn 1-1 op z'n Rashfords - AFP

De sluitpost van de Londenaren, die dit seizoen al negen keer in achttien wedstrijden de nul had weten te houden, verwerkte even later een hoekschop maar half weg, waarna oud-Ajacied Lisandro Martínez de opstuitende bal met een duik binnenkopte, al deed Gabriel op de doellijn nog een verwoede poging de Argentijn van zijn eerste Premier League-goal te beroven: 2-2. De koploper zette aan om puntverlies te voorkomen en Saka leek zijn doeltreffende actie van eerder in het duel te herhalen. De bal toucheerde echter Christian Eriksen, waardoor de inzet via de paal naast het doel belandde. United-doelman David De Gea had een geweldige reflex in huis, toen Nketiah plots van dichtbij kon uithalen. Stadion in vuur en vlam Die misser maakte Nketiah in de negentigste minuut goed, toen hij na een half gekraakte inzet van aanvoerder Martin Ødegaard op de goede plaats stond om de bal een beslissend tikje mee te geven en het Emirates Stadium in vuur en vlam te zetten: 3-2.

Eddie Nketiah tikt de 3-2 binnen, Lisandro Martínez en David De Gea hebben het nakijken - AFP

Door die zege op de valreep staat Arsenal halverwege de competitie aan kop met 50 punten. Dat is de beste score uit de clubgeschiedenis. De vorige mijlpaal stamt uit de jaargang 2003/2004 toen de Gunners na negentien wedstrijden 45 punten verzameld hadden. De ploeg van toen bleef het hele seizoen ongeslagen en veroverde de laatste titel voor Arsenal. Haaland helpt City met hattrick langs Wolves Manchester City won met 3-0 van Wolverhampton Wanderers door een hattrick van Haaland, zijn vierde van het seizoen. Hij zette daarmee een dikke streep door het Premier League-record dat nog op naam stond van Ruud van Nistelrooij. Had de huidige PSV-trainer en toenmalige Manchester United-spits 65 duels nodig om tot vier hattricks te komen, Haaland heeft dat aantal al na 19 wedstrijden bereikt.

Erling Haaland heeft er weer drie gemaakt voor Manchester City - AFP