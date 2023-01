Arsenal in slotfase langs Ten Hags United, Haaland wijst City de weg met hattrick

Met een doelpunt vlak voor tijd heeft Arsenal, de koploper in de Premier League, de thuiswedstrijd tegen Manchester United gewonnen. Na een 0-1 achterstand werd het uiteindelijk 3-2 tegen de ploeg van Erik ten Hag, die voor Wout Weghorst een basisplaats had gereserveerd maar het zonder de geschorste Casemiro moest stellen.

Marcus Rashford liet al snel zien de man in vorm te zijn bij United. Arsenal verspeelde de bal op eigen helft, waarna de Engelse international eerst Thomas Partey omspeelde en daarna met een harde schuiver in de hoek Aaron Ramsdale het nakijken gaf.

Bukayo Saka was voor rust betrokken bij het balverlies waaruit de 0-1 viel, maar onderscheidde zich in de 53ste minuut in positieve zin met een poeier die in de uiterste hoek binnensloeg en Arsenal aan de voorsprong hielp. United liet zich niet ontmoedigen en Ramsdale moest eraan te pas komen om Rashford van een tweede doelpunt te houden.

De sluitpost van de Londenaren, die dit seizoen al negen keer in achttien wedstrijden de nul had weten te houden, verwerkte even later een hoekschop maar half weg, waarna oud-Ajacied Lisandro Martínez de opstuitende bal met een duik binnenkopte, al deed Gabriel op de doellijn nog een verwoede poging de Argentijn van zijn eerste Premier League-goal te beroven: 2-2.