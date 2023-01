AZ nadert koploper Feyenoord tot op twee punten met zege op Fortuna

Door het gelijkspel van Feyenoord in De Klassieker tegen Ajax (1-1) kon AZ de achterstand op de koploper terugbrengen tot twee punten. Dat lukte de Alkmaarders met een simpele zege op Fortuna Sittard: 3-1.

Burak Yilmaz ging achter de bal staan en benutte de penalty koeltjes. Het was voor de 37-jarige Turk zijn 250ste doelpunt in zijn 500ste competitiewedstrijd. AZ kwam met wat geluk opnieuw op voorsprong. De voorzet kwam weer van rechts, van Jens Odgaard. Fortuna-verdediger Ximo Navarro werkte de bal in eigen doel.

De voor AZ debuterende Australische WK-ganger Mathew Ryan, die Hobie Verhulst naar de bank heeft verdrongen, had op de strafschop van Yilmaz na weinig te duchten van Fortuna. Eén keer toonde hij zich alert toen een voorzet van Iñigo Córdoba via Zinho Vanheusden bijna in de korte hoek van het doel verdween.

Pavlidis stelt zege veilig

Het soepel combinerende AZ had ook na de rust de beste kansen. Pantelis Hadziadiakos zag zijn afstandsschot nog door doelman Ivor Pandur gekeerd worden. Vangelis Pavlidis stelde elf minuten na rust de overwinning van AZ veilig.

Voor de derde keer viel de goal na een voorzet van rechts. Dit keer was rechtsback Yukinari Sugawara de aangever na een strakke pass van aanvoerder Jordy Clasie.

Daarna was het voor de ploeg van coach Pascal Jansen een kwestie van uitspelen en geen verdere blessureschade oplopen richting de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles over drie dagen.

Kijk hieronder naar de reacties van AZ-aanvoerder Jordy Clasie en Fortuna-middenvelder Deroy Duarte.